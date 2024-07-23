محافظ المنيا يغلق مخبزين فى حملة تموينية مفاجئة فجر اليوم.. صور

المنيا حسن عبد الغفار

قاد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فجر اليوم حملة تموينية مكبرة على عدد من المخابز البلدية بقرى مركز ومدينة المنيا، شملت التفتيش على عدد من المخابز بقرية ماقوسة وقرية بنى أحمد الغربية.

وخلال الجولة على المخابز وجه المحافظ الشكر لأصحاب المخابز الملتزمة، كما قرر تحرير محاضر لعدد من المخابز المخالفة، حيث تم غلق مخبز بلدى مدعم بناحية بني أحمد الغربية لعدم توافر الاشتراطات الصحية بالمخبز وسوء حالته وعدم نظافة أدواته وإنتاجه خبز بلدى ناقص الوزن وحيازته دقيق مخالف، إلى جانب غلق مخبز آخر لإنتاجه خبز ناقص الوزن وسوء حالة المخبز وعدم توافر الاشتراطات الصحية، كما تم تحرير مخالفة إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن.

وأكد المحافظ على استمرار تكثيف الحملات الرقابية و التفتيشية على المخابز البلدية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والإنتاجية، والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، مشيرا إلى أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة تُرصد خلال هذه الحملات، وضبط أي مخالفات تتعلق بالجودة أو الأوزان، وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

رافق المحافظ خلال الحملة المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين والدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والعقيد هيثم ماهر رئيس مباحث التموين.



المحافظ يتابع وزن الخبز



جولة محافظ المنيا على المخابز



محافظ المنيا خلال الجولة



محافظ المنيا خلال جولته على المخابز



محافظ المنيا يتابع إنتاج الخبز داخل أحد المخابز