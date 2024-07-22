محافظ المنيا يتفقد تجديد محطة مياه "سلطانة" لحل مشكلة الضعف بمناطق شرق النيل

المنيا-حسن عبد الغفار

تفقد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، أعمال إحلال وتجديد ورفع قدرة محطة مياه "سلطانة" بمنطقة ابو فيلو شرق النيل من 100 الى 160 ل/ ث حيث تقام المحطة على مساحة 3.5 أفدنة لتغذية المناطق البعيدة و خاصة مدينة الحرفيين، وذلك ضمن خطة تطوير وإحلال وتجديد عدد من محطات المياه المرشحة بمدن وقري المحافظة وفي إطار السعى الدائم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في مجال البنية التحتية.

يأتى ذلك استجابة لشكوى المواطنين من ضعف المياه، حيث تابع اللواء "كدوانى" الأعمال التنفيذية لإحلال وتجديد مياه سلطانة، مشددا على ضرورة توفير مهمات ووسائل السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل والحفاظ على العنصر البشري، وضرورة استكمال الأعمال والاهتمام بجودة التشغيل والصيانة الدورية والعمل على إنهاء الأعمال في أسرع وقت للوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الخدمة المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته، استمع المحافظ إلى شرح توضيحى يستعرض آلية العمل في محطة مياه سلطانه، ومراحلها الأربع المختلفة وتضم (مرحلة سحب المياه العكرة - مرحلة الترشيح ـ مرحلة التعقيم ـ مرحلة ضخ المياه النقية للأهالي) حيث تعمل المحطة بنظام الترشيح الرملى البطيء بطاقة تصل إلى 3000 متر مكعب / يومياً وتخدم 5 قرى (أبوفيلو ـ سوادة ـ منشية سوادة ـ زاوية سلطان القبلية ـ البحرية).

شدد محافظ المنيا على ضرورة المتابعة الدورية لنسب تنفيذ خطة إحلال وتجديد محطات مياه الشرب على مستوى المحافظة، والالتزام بالمواصفات والمعايير المطلوبة وفق أعلى مستويات الجودة وإنهاء كافة المشكلات المتعلقة بانقطاعات المياه وضعف الضغوطات، مؤكداً أننا مستمرون في اعمال الاحلال والتجديد لجميع شبكات مياه الشرب لتقليل فاقد المياه.

رافق المحافظ خلال زيارته ،عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والمهندس رجب السعيد ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.