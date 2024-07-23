محافظ القليوبية: تكليف فريق من الخبراء بإجراء دراسة مرورية شاملة لطرق قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من شوارع مدينة قليوب، وذلك في إطار حرصه على متابعة أعمال النظافة وإزالة الإشغالات والتصدي للمخالفات.

وشملت الجولة شارع حلابة قليوب، حيث وجه بإزالة جميع التعديات والإشغالات المتراكمة على جانبي الطريق، خاصةً بعد مزلقان السكة الحديد، وذلك للحفاظ على انسيابية حركة المرور ومنع عرقلة حركة السير، كما تم رصد حالة بناء مخالف على طريق حلابة فوق المصرف المغطى، بمساحة 180 مترًا عبارة عن جملون معدني تم إنشاؤه دون ترخيص، وعلى الفور أمر بإزالة هذا البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وواصل المحافظ، جولته التفقدية إلى شارع الرشاح، حيث وجه بتطويره ليصبح شارعًا ذو اتجاهين، وذلك بهدف القضاء على التكدسات المرورية وتحسين حركة السير، كما تتضمن أعمال التطوير إنشاء ساحات انتظار على جانبي الطريق، نظرًا لاتساعه الذي يصل إلى 30 مترًا، موجها بتكليف فريق من الخبراء بإجراء دراسة مرورية شاملة لجميع طرق المدينة تهدف هذه الدراسة إلى تقييم حالة الطرق الحالية وتحديد احتياجاتها من التطوير والتوسيع، وذلك بهدف توفير بنية تحتية مناسبة تلبي متطلبات حركة المرور المتزايدة، خاصةً مع وجود العديد من المناطق الصناعية داخل المدينة.

تأتي هذه الجولة المفاجئة في إطار حرص محافظة القليوبية على تنفيذ خططها الرامية إلى تحسين المظهر العام للمحافظة وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين، وذلك من خلال المتابعة الدورية لأعمال النظافة وإزالة الإشغالات والتصدي للمخالفات.