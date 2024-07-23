محافظ الفيوم يوجه بصرف متأخرات العاملين بمشروع التغذية المدرسية

الفيوم رباب الجالي

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مشكلة الدفعة رقم 312 تعيين وزارة الزراعة، الذين سبق لهم العمل بمشروع التغذية المدرسية وتم تعيينهم بموجب حكم قضائي، ولم يتم صرف رواتبهم منذ أكثر من 30 شهراً، وأكد المحافظ أن جميع حقوقهم محفوظة وسيتم صرف مستحقاتهم من تاريخ تعيينهم، بعد تدبير الموارد المالية اللازمة لذلك.

ووجه محافظ الفيوم وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة بشركات ومصانع القطاع الخاص، تتناسب مع إعاقتهم، وتوفير الدعم والتمويل اللازم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لعدد من الشباب الراغبين في إقامة مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، الذي عقد برئاسة الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

حضر اللقاء اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والأستاذ جبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، والمهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمحاسب أشرف درويش رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.