اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يوليو 2024 02:49 م
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محافظ الجيزة يهنئ الرئيس بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 02:24 م
محافظ الجيزة يهنئ الرئيس بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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بعث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى 72 لثورة 23 يوليو المجيدة.

 

وقال المحافظ في برقيته : "يطيب لي سيادة الرئيس ونحن نحتفل بذكري قيام ثورة 23 يوليو المجيدة أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقيادتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمي آيات الولاء والتقدير والعرفان.

 

وإننا ننتهز هذه المناسبة الخالدة لنعاهدك علي بذل الجهد ومواصلة مسيرة العطاء وملحمة البناء .. مجددين العهد بالتضحية والفداء في سبيل رفعة الوطن في ظل سياستكم الحكيمة وسعيكم الدؤوب لإقرار السلام الشامل والعادل بكافة ربوع المنطقة وتجنيب العالم ويلات الحروب ومخاطرها.

 

وبعث محافظ الجيزة ببرقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعددًا من الوزراء والمحافظين.







ثورة 23 يوليو

محافظ الجيزة

عادل النجار محافظ الجيزة

الجيزة



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