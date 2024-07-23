كلمة الرئيس السيسى فى الذكرى 72 لثورة يوليو المجيدة.. إنفوجراف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا تعلمنا من دروس ثورة يوليو وتجربتها وعدم التفريط أبداً في الاستقلال الوطني، وصون كرامة الوطن ومواطنيه، وبذل أقصى الجهد تحت جميع الظروف لتعزيز العدالة الاجتماعية.. وحماية الفئات الأكثر احتياجا.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس السيسى اليوم بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952.