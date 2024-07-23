اليوم السابع
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كلمة الرئيس السيسى فى الذكرى 72 لثورة يوليو المجيدة.. إنفوجراف

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 11:18 ص
كلمة الرئيس السيسى فى الذكرى 72 لثورة يوليو المجيدة.. إنفوجراف كلمة الرئيس السيسى

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا تعلمنا من دروس ثورة يوليو وتجربتها وعدم التفريط أبداً  في الاستقلال الوطني، وصون كرامة الوطن ومواطنيه، وبذل أقصى الجهد تحت جميع الظروف لتعزيز العدالة الاجتماعية.. وحماية الفئات الأكثر احتياجا.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس السيسى اليوم بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

الرئيس السيسى
 
 
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ثورة 23 يوليو أنهت الاستعمار الطويل وأرَّخت لاستقلال مصر الفعلى وسيادتها

تعلمنا من دروس ثورة 23 يوليو صون كرامة الوطن ومواطنيه

ثورة 23 يوليو ألهمت شعوب العالم ودفعت جهودهم نحو التحرر الوطنى

التاريخ شهد لثورة 23 يوليو بدور وطنى وتحررى امتد ليؤسس المكانة الرفيعة لمصر المستقلة

الشعب المصرى العظيم يتدبر فى دروس التاريخ وعبره ويتعلم من الماضى بإنجازاته وانكساراته وانتصاراته لضمان مسيرة التقدم

ثورة يوليو رسخت دور مصر الفاعل بمحيطها العربى والأفريقى

مصر جاهدت لتحسين قدراتها الاقتصادية والاستثمارية

حافظت مصر على أرضها وسيادتها واستقلالها وأرست سلاماً قائماً على العدل واسترداد الأرض

الواقع الإقليمى والدولى الراهن يفرض على مصر وغيرها من الدول تحديات جديدة وأوضاعا مركبة

مصر ستعبر تلك المرحلة المضطربة إقليميا ودوليا وستواصل تقدمها ومسيرة تنميتها وبناء دولتها بما يحقق تطلعاتنا جميعا فى وطن حر كريم ومستقبل مشرق لجميع أبناء الوطن

 







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