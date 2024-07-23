محافظ الإسماعيلية يتفقد مركز طب أسرة السبع بنات بحى أول

الإسماعيلية - صبرى غانم

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، وحدة طب أسرة السبع بنات بنطاق حي أول مدينة الإسماعيلية؛ لمتابعة سير وانتظام العمل بالمركز، والاطمئنان على تقديم كافة الخدمات للمواطنين.

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، واللواء ماهر كامل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد سامي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية، والدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية.

وتفقد محافظ الإسماعيلية عيادات طب الأسرة، تنظيم الأسرة والمشورة، الأسنان، الإسعافات الأولية، الصيدلية، وقسم تسجيل المرضى.

وأكد "أكرم" أن الإسماعيلية تشهد تطورًا ملحوظًا في القطاع الطبي منذ انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والذي يهدف لتقديم خدمات طبية وصحية عالية الجودة وملائمة لأحدث المعايير العالمية.

وخلال الجولة قام الدكتور محمود عطية مدير مركز طب أسرة السبع بنات بشرح ما تم من أعمال التطوير للبنية التحتية، ورفع كفاءة المنشأة والتي تمت بدعم كامل من وزارة الصحة بتكلفة إنشائية تصل لـ 22 مليون جنيه، بخلاف التجهيزات الطبية وغير الطبية، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير لم تؤثر على القيمة التاريخية المميزة للمبنى العريق لوحدة السبع بنات، والتي ارتبط بها المواطن الإسماعيلي.

وأُنشئت وحدة طب أسرة السبع بنات عام 1952 وبلغت مساحة المباني 700 م2 والمساحة الكلية للأرض1017 م.



وأوضح الدكتور محمد سامي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، أن المركز يقدم الخدمات الطبية بأعلى جودة وبإشادة من المواطنين متلقين الخدمة، ومع تطبيق نظام طب الأسرة في مصر تم ربط سكان حي أول الإسماعيلية والبالغ عددهم حاليًا حوالي 45 ألف نسمة وتم فتح الملفات العائلية للمواطنين، وتم الاعتماد المبدئي للمركز على معايير GAHAR الدولية للرقابة والاعتماد.

واعتبارًا من 2019 وعقب إعلان انضمام محافظة الإسماعيلية لمحافظات المرحلة الأولى في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تم فتح الملفات العائلية للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية، وقامت فرق التسجيل التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية بإعادة فتح الملفات العائلية، طبقًا لمعايير التأمين الصحي الشامل وتم فتح ملفات عائلية لحوالي 30 ألف مواطن.

ومع وضع خطة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، تم مراجعة موقف المركز الطبي؛ نظرًا لمساحته الصغيرة نسبيًا بالنسبة للبرنامج الوظيفي لمراكز طب الأسرة وحفاظًا على القيمة التاريخية للمبنى والارتباط التاريخي للمواطن الإسماعيلي بالمركز تم وضع مقترح لتطوير المركز فقط إلى وحدة طب أسرة السبع بنات.

وخلال فترة التطوير تم ربط خدمات الرعاية الأولية بالمواطنين مؤقتًا على مركز طب أسرة الشهداء.

وأكد الدكتور "سامي" أن وحدة طب أسرة السبع بنات يمثل انفراجة كبيرة في تيسير وصول خدمات التأمين الصحي الشامل، ولتخفيف الضغط على مراكز طب أسرة الشهداء بحي ثان، ومركز طب أسرة الرحمة بحي ثالث، ولتقديم أفضل خدمة طبية لائقة لمواطني الإسماعيلية.

ويعد أول منشأة تابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل يتم افتتاحها في نطاق حي أول ويعد أقرب وحدة لها مركز طبي الشهداء، وأقرب مستشفى مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى حميات الإسماعيلية.

وحرص محافظ الإسماعيلية خلال جولته على الاستماع للمواطنين والتعرف على مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة داخل المركز، ووعدهم بتطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالإسماعيلية خلال الفترة المقبلة، وأنها الأولوية لديه في ملفي الصحة والتعليم.