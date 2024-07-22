محافظ الإسماعيلية يوجّه بتكثيف الحملات على حمامات السباحة بكل مدن المحافظة

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بحمامات السباحة على مستوى مراكز المحافظة، والتأكد من تطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والمعايير والاشتراطات اللازمة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت لجنة برئاسة الدكتور إيهاب صلاح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية ، بحملة مفاجئة للتفتيش على بعض حمامات السباحة في عدد من مراكز الشباب والأندية الخاصة الواقعة بنطاق المحافظة، منها النادي النوبي ونادي الكهرباء ومركزي شباب مدينتي القصاصين الجديدة والتل الكبير.

وبعد المعاينة تبين أن حمام السباحة بمركزي شباب مدينتي التل الكبير والقصاصين الجديدة غير مطابقين للمواصفات والضوابط اللازمة، لضمان تطبيق الكود المصري لتأمين المسطحات المائية، وعلى الفور قامت اللجنة بإغلاقهما لمدة أسبوع لإجراء التعديلات اللازمة هذا إلى جانب تطبيق غرامة مالية تجاه المستثمرين؛ لعدم اتباع الضوابط والاشتراطات.

كما تبين للجنة بعد معاينة حمامات السباحة بالنادي النوبي ونادي كهرباء الإسماعيلية، أن تلك الحمامات مطابقة للمواصفات والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الكود المصري لتأمين المسطحات المائية.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة بكافة حمامات السباحة على مستوى المحافظة، مع التأكيد على ضرورة وجود فريق إنقاذ ومعدات إنقاذ شخصية واتخاذ كافة التدابير الوقائية؛ حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

