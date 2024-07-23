اليوم السابع
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متحدث الأمين العام للأمم المتحدة: لا أماكن آمنة بغزة و160 ألف مدنى يبحثون عن ملاذ آمن

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 09:57 م
متحدث الأمين العام للأمم المتحدة: لا أماكن آمنة بغزة و160 ألف مدنى يبحثون عن ملاذ آمن ستيفان دوجاريك
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إنه لا توجد أماكن آمنة بقطاع غزة، وهناك أكثر من 160 ألف مدنى يبحثون عن ملاذ آمن، مضيفا أن هناك انتشارا للأوبئة وانهيارا تاما للقاعدة الصحية بقطاع غزة.

وأضاف خلال تصريحات له لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك عوائق كثيرة تواجه دخول الفرق الطبية رغم محاولاتنا المتكررة، مشيرا إلى أن كل المرافق التابعة للأمم المتحدة أو الأونروا تم استهدافها من الاحتلال الإسرائيلي. وأشار إلى أن الأونروا مؤسسة أممية وتلقى كل الدعم من الأمين العام للأمم المتحدة ونرفض تصنيفها.







الامم المتحده

الاونروا

غزة

الاوبئة

القاعدة الصحية




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