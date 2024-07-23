ماليزيا تبدأ إجلاء مواطنيها من بنجلاديش في أعقاب أعمال الشغب العنيفة

أ ش أ

أعلن وزير الخارجية الماليزي محمد حسن أن حكومته وافقت على خطة إجلاء بشأن إعادة المواطنين الماليزيين من بنجلاديش، وذلك في أعقاب أعمال الشغب العنيفة التي تجتاح هذه البلد وأسفرت حتى الآن عن مقتل العشرات.



ونقلت صحيفة (ذا ستار) الماليزية عن حسن قوله ، خلال مؤتمر صحفي ، إن رئيس الوزراء أنور إبراهيم أعطى موافقته على تسريع خطط إعادة الماليزيين من البلاد ، وأضاف: "هذه المسألة (أعمال الشغب) لن يتم حلها في المستقبل القريب، وقد قررنا إعادة المواطنين الماليزيين إلى وطنهم، ومن المتوقع أن تصل رحلة خاصة إلى مطار حضرة شاه جلال الدولي في دكا صباح اليوم الثلاثاء لإجلاء المواطنين".



وكانت وزارة الخارجية الماليزية قد ذكرت أمس أن الطلاب الماليزيين المتأثرين بالوضع في بنجلاديش تم نقلهم إلى مبنى المفوضية العليا حفاظًا على سلامتهم.



وبدأت المظاهرات في جميع أنحاء بنجلاديش ، التي دعت إليها المجموعات الطلابية بشكل رئيسي ، قبل أسابيع ، للاحتجاج على نظام الحصص الذي يخصص ما يصل إلى 30 بالمئة من الوظائف الحكومية لأقارب المحاربين القدامى الذين قاتلوا في حرب الاستقلال في بنجلاديش عام 1971.



وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وألقت قنابل دخان لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يرشقونها بالحجارة وملأوا الشوارع وحرم الجامعات ، ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات.