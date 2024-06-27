وزير الخارجية الماليزى يعلن عزم بلاده الانضمام إلى "بريكس" فى عام 2025

وكالات

أعلن وزير الخارجية الماليزى محمد حسن اليوم /الخميس/ عزم بلاده التقدم بطلب للانضمام إلى مجموعة بريكس فى عام 2025.



وأعرب حسن - حسبما نقل تلفزيون بريكس فى نسخته الإنجليزية - عن رغبة ماليزيا التفاوض مع البرازيل بشأن انضمامها إلى بريكس عندما تتولى رئاستها العام المقبل، مشيرا إلى أن كوالالمبور ستكون فى ذلك الوقت رئيسا لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).



وكان رئيس الوزراء الماليزى أنور إبراهيم قد أعلن فى وقت سابق عزم بلاده البدء رسميا فى إجراءات الانضمام إلى مجموعة بريكس التى تترأسها حاليا روسيا.



يشار إلى أن مجموعة "بريكس" - وهى اختصار الأحرف الأولى من أسماء دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا باللغة الإنجليزية - قد توسعت فى يناير 2024 لتضم مصر والمملكة العربية السعودية وإيران والإمارات وإثيوبيا.