لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على برنامج إدارة عمليات الطيران بجامعة حلوان

كتب محمد صبحى

أوضحت جامعة حلوان، أن برنامج إدارة عمليات الطيران بالتعاون مع الشركة القابضة مصر للطيران باللغة الانجليزية بـ كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، يأتى في إطار السعي لتحقيق التكامل بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي، مما يعزز من فرص الطلبة في الحصول على تأهيل متميز يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

يهدف هذا البرنامج إلى إعداد خريج قادرا على أن: يستخدم المنهج العلمى فى حل المشكلات وإدارة الأزمات والمواقف الطارئة لمواكبة المستجدات ويكتسب آداب وسلوكيات المهنة فى المجال السياحى ومهارات التعلم الذاتي والتعليم المستمر وإدارة الوقت والعمل ضمن فريق.

كما يكتسب المهارات الإدارية والفنية المتعلقة بمجال السياحة، ويواكب ما يطرأ من المتغيرات والمستجدات السريعة والمتلاحقة في بيئة العمل السياحى التى يعمل بها.

ويتميز البرنامج بأنه يؤهل الخريج للعمل في مجال ادارة الطيران في المطارات وشركات الطيران، و⁠يتيح البرنامج للدارس كافة المواد التخصصية في مجال الطيران باللغة الانجليزية، كما يقوم بالتدريس نخبة من الاساتذة والخبراء في مجال صناعة الطيران.