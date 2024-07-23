غرفة الصناعات النسيجية: 3 مليارات دولار صادرات القطاع ونسعى لمضاعفتها

كتب إسلام سعيد

أكد محمد الكاتب، عضو غرفة مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن حجم صادرات قطاع الملابس والمنسوجات سجل 3 مليارات دولار، وتسعى الغرفة إلى مضاعفة هذا الرقم للمساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة للنهوض بالصادرات إلي 145 مليار دولار.



لفت إلى أن هذا السعي يتماشى مع اتجاه الدولة لزيادة حجم الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.

وأضاف "الكاتب" أن قطاع الملابس الجاهزة يحتاج إلى تطوير، خاصة فيما يتعلق بالصباغة والتجهيز، داعيًا الجانب التركي إلى بحث سبل التعاون في تلك الصناعات المغذية والاستفادة من خبرات الجانب التركي في هذا المجال.

وأكد أن قطاع الملابس الجاهزة التركي يعمل على توفير الطاقة بنسبة 70٪، من خلال إدخال التكنولوجيا في جزء التجهيزات والصباغة.

ومن جانبه، أكد رأفت الخياط، نائب رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، أن المناخ الاستثماري في مصر جيد، لافتًا إلى أن هناك مميزات في السوق المصري تتمثل، على سبيل المثال لا الحصر، في توافر الأيدي العاملة الرخيصة وأسعار الطاقة الجيدة والصناعات المتنوعة.

وأشار الخياط إلى الحاجة لدعم كبير في مجال الماكينات والآلات اللازمة للصناعة، لافتًا إلى أن السوق التركي يعد سوقًا متميزًا في صناعة الماكينات ويضاهي السوق الأوروبي.

جاء ذلك خلال الملتقى التحضيري للمعرض الدولي لماكينات تصنيع الملابس والمنسوجات.