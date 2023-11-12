اليوم السابع
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الأحد، 12 نوفمبر 2023 12:54 م
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غرفة الملابس: إقبال على جناح الغرفة بمعرض التجارة البينية الأفريقية 2023

الأحد، 12 نوفمبر 2023 12:09 م
غرفة الملابس: إقبال على جناح الغرفة بمعرض التجارة البينية الأفريقية 2023 جانب من اللقاء
كتب إسلام سعيد

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تشارك غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات في المعرض الثالث للتجارة البينية الأفريقية والذي يقام حاليا بالقاهرة خلال الفترة من 9 إلي 15 نوفمبر الجاري.
 
ويشهد جناح الغرفة بالمعرض اقبالا متميزا من الزائرين ورواد المعرض والذين اشادوا بجودة و اسعار منتجات المصانع أعضاء الغرفة وخصوصا الملابس التقنية والمتخصصة .
 
وتهدف مشاركة الغرفة إلي التعريف بالملابس والمفروشات المصرية في مختلف التخصصات ومحاولة فتح أسواق تصديرية جديدة لها و خصوصا الأسواق الأفريقية والتي تعد هدفا استراتيجيا للدولة المصرية.
 
ويكتسب المعرض أهمية خاصة حيث يتيح منصة إلكترونية تتيح الوصول الي سوق متكامل لاكثر  من 1.4 مليار نسمة وإجمالي ناتج محلي يبلغ أكثر من 3.5 تريليون دولار وعقد الصفقات سواء مع الشركات والمنظمات الخاصة أو مع الجهات الحكومية الخارجية الإفريقية .
 
 
 






غرفة الملابس

غرفة صناعة الملابس

الملابس الجاهزة

غرفة صناعة الملابس الجاهزة




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