ضبط عصابات تسرق أسلاك الكهرباء والتكييفات ومواسير النحاس بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص لـ"2 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه فى سرقة أجزاء من أعمدة الإنارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وعُثر بحوزتهم (عدد من أجزاء أعمدة الإنارة – الأدوات والسيارة المستخدمان فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد بيعها لتجار الخردة.

أسفرت الجهود عن ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامه بارتكاب واقعة سرقة مخزن إحدى الشركات "محل عمله السابق" ، وبحوزته (لفافة أسلاك نحاسية "مجهولة المصدر" وزنت 150 كيلو جرام - الأدوات المستخدمة فى الواقعة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

وضبط تشكيل عصابى بدائرة قسم شرطة عابدين مكون من (3 أشخاص) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مواسير النحاس الخاصة بوحدات التكييف الخارجية وبحوزتهم (3 مواسير نحاس خاصة بوحدات التكييف الخارجية - الأدوات المستخدمة).

وتمكنت الجهود من ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام أول) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (باب كابينة تليفونات – لفافات أسلاك كهربائية) من كبائن التليفونات بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وبحوزتهم (المسروقات - الأدوات المستخدمة فى الواقعة)، وأضافا بإرتكابهما واقعتى سرقة 2 عداد مياه بدائرة القسم.

وأسفرت الجهود عن ضبط (سيدة "لها معلومات جنائية" – مقيمة بمحافظة الجيزة) لقيامها بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة إحدى السيدات بداخلها (مبلغ مالى – مشغولات ذهبية – بعض المتعلقات) مستغلة طفلتها فى تسهيل إرتكاب الواقعة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبحوزتها المسروقات وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.