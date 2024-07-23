سفيرة البحرين بالقاهرة تهنئ مصر قيادة وشعبا بمناسبة ثورة 23 يوليو

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أعربت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، عن أطيب التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.



وأكدت السفيرة فوزية زينل، في بيان اليوم الثلاثاء، عمق العلاقات الأخوية التاريخية والتعاون التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في كافة المجالات، مشيرة إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين بلغت أعلى مستويات الشراكة الاستراتيجية والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس عبد الفتاح السيسي.



ونوهت بحرص قيادتي البلدين على دفع العلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب، تأكيدا لما يجمع مصر والبحرين من رؤية موحدة إزاء تعزيز العمل العربي المشترك وتطابق المواقف إزاء التحديات الإقليمية والدولية، والحرص المشترك على ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة والعالم.



وأضافت أن المرحلة الحالية تشهد انطلاقة ملحوظة للتعاون الثاني بين البلدين على الأصعدة كافة، لاسيما في ضوء اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، ومشاركة البلدين في اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والزخم بالغ الإيجابية، والتعاون الفعال والبناء، بما يهدف إلى النماء والازدهار لصالح شعبي البلدين، وتحقيق مصالحهما المشتركة.



وأشادت السفيرة فوزية زينل بالنهضة التي تشهدها مصر حاليًا، والإنجازات القومية الكبرى التي تحققت ولا تزال تتحقق في كافة المجالات تحت قيادة الرئيس السيسي، مؤكدة اعتزاز مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبًا بقيمة مصر التاريخ والحضارة وإسهاماتها المشرفة كعمق حيوي واستراتيجي لأمتها العربية والإسلامية، ومواقفها القومية البارزة والرائدة في دعم المملكة وتعزيز نهضتها، ونصرة قضايا الأمة، متمنية مزيدا من التنمية والازدهار لمصر وشعبها الكريم، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.