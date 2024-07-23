برج خليفة ومطار دوميديدوفو الروسى يتزينان بعلم مصر بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

كتب عبد الوهاب الجندى

تزين برج خليفة، في دبي الإماراتية، ومطار طار دوميديدوفو في العاصمة الروسية موسكو، بعلم جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وكتب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة على موقع إكس: "علم مصر يزين مطار دوميديدوفو بموسكو وبرج خليفة فى دبى، بمناسبة العيد الوطنى لمصر وذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة".

وتحل اليوم الثلاثاء الذكرى الـ72 لثورة 23 يوليو 1952، والتي كانت تدعى بمسمى "الحركة المباركة" ثم أصبحت بهذا الاسم، عندما قرر الضباط الأحرار أن يغيروا تاريخ مصر، وتغيير موازين القوى باستعادة الاستقلال الوطني.

وخرج الضباط الأحرار فى ثورة اصطف خلفها الشعب بعد ذلك، وغيرت من وجه مصر بشكل كامل وجعلت له دورا محوريا في المنطقة العربية والأفريقية، وأطاحت الثورة بالملكية، وصار فاروق آخر ملوك مصر، ليبدأ من بعدها العصر الجمهورى.

علم مصر يزين مطار دوميديدوفو بموسكو وبرج خليفة فى دبى، بمناسبة العيد الوطنى لمصر وذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة. pic.twitter.com/5IqccQwAsh

— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) July 23, 2024