رفع 400 حالة إشغال وضبط 14 دراجة بخارية مخالفة بحى جنوب الجيزة

كتبت - مرام محمد

شن حي جنوب الجيزة حملة مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المحال والمقاهي من الطريق العام وتيسير الحركة المرورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن رفع 400 حالة إشغال متنوعه ما بين استاندات معروضات بنهر الطريق وترابيزات وكراسي وإشغالات لمقاهي ومحال تعيق حركة المواطنين، وذلك نطاق شوارع مراد وربيع الجيزى والأهرام وأم المصريين والسكة الحديد والبحر الأعظم.

وشهدت الحملة ضبط والتحفظ على 14 دراجة بخارية تسير عكس الاتجاه أو للانتظار الخاطئ أعلى أرصفة المشاة أو بدون لوحات معدنية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بمتابعة من اللواء ذكي سلام رئيس حي جنوب.

وكلف محافظ الجيزة بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك على مدار اليوم لتحقيق الانضباط.



إشغالات



حالات الإشغالات



