"رجل أول" للمرة الأولى فى أمريكا حال فوزها.. من هو دوج ايمهوف زوج كامالا هاريس؟

كتبت ـ نهال أبو السعود

سيصبح دوج ايمهوف زوج كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن المرشحة لمنصب الرئيس عن الحزب الديمقراطى أول "رجل أول" فى أمريكا إذا فازت هاريس فى الانتخابات المقرر عقدها فى نوفمبر.

كمحامٍ سابق فى مجال الترفيه والإعلام، تركز سياسة دوج إيمهوف منذ أن أصبحت زوجته نائبة الرئيس على مكافحة معاداة السامية وتعزيز المساعدة القانونية المجانية، وبعد ان حصلت كامالا هاريس على تأييد بايدن يوم الاحد بعد انسحابه من السباق الرئاسي على موقع اكس: "أنا فخور بانجازاتهم وممتن لقيادتهم"

من هو دوج ايمهوف؟

ولد إيمهوف، 59 عامًا، فى بروكلين ونشأ فى ماتاوان، نيو جيرسى وانتقل إلى منطقة لوس أنجلوس مع عائلته عندما كان مراهقًا، والتحق إيمهوف بكلية الحقوق في جامعة جنوب كاليفورنيا.

إيمهوف لديه طفلان - كول، 30 عامًا، وإيلا إيمهوف، 25 عامًا - من زوجته الأولى كرستين إيمهوف، منتجة أفلام، وتزوج إيمهوف وهاريس منذ عام 2014، بعد لقائهما فى موعد مدبر.

وقال فى مقابلة فى مايو: "الحب من النظرة الأولى. كنا نتحدث حرفيًا عن مستقبلنا بحلول نهاية ذلك الموعد الأول"، ولم يكن مصطلح "زوجة الأب" مناسبًا لهاريس، لذلك استقرت الأسرة على "مومالا" وكتبت هاريس فى عام 2019 عن أبنائها بالتمنى: "إنهم مصدر حبى اللامتناهى وسعادتى الخالصة".

كان إيمهوف محاميًا لأكثر من 30 عامًا، وركز على وسائل الإعلام والترفيه والملكية الفكرية، وترك وظيفته فى شركة DLA Piper العالمية بعد انتخاب هاريس نائبًا للرئيس، وبدأ تدريس دورات القانون فى كلية جورج تاون للقانون في عام 2020 وعمل كزميل متميز في معهد القانون والسياسة التكنولوجية بالمدرسة.

ايمهوف والسياسة



كان إيمهوف أول شريك يهودى لرئيس أو نائب رئيس أمريكى وكان أحد الأصوات الرئيسية للإدارة ضد معاداة السامية، ودعا زعماء يهود إلى طاولة مستديرة لتسليط الضوء على تصاعد معاداة السامية - وهى الأولى من نوعها، وفقًا للبيت الأبيض، وركز على كيفية قيام الحكومة الفيدرالية بتبسيط العملية للأشخاص الذين يسعون للحصول على مساعدة قانونية، بالاعتماد على الخبرة السابقة فى العمل الخيرى.

فى يونيو، قال إيمهوف إنه ليس مستشارًا لهاريس في مقابلة مع شبكة سى بى إس نيوز: "أنا زوجها. لديها الكثير من الأشخاص حولها يقدمون لها النصائح بشأن دورها. أنا موجود فقط لدعمها، لأكون هناك من أجلها".



