رائد فضاء وملياردير ووزير مثلى.. أبرز مرشحى منصب نائب الرئيس لكامالا هاريس

كتبت نهال أبو السعود

أصبحت كامالا هاريس المرشحة الأوفر حظا للفوز بدعم الحزب الديمقراطى فى الانتخابات الأمريكية المقرر عقدها فى نوفمبر المقبل بعد إعلان الرئيس جو بايدن انسحابه من الترشح لولاية ثانية، وحصلت هاريس على الفور على تأييد العديد من القادة في الحزب الديمقراطي وورثت "صندوق الحرب" من أموال حملة بايدن الانتخابية لتبدأ حملتها للرئاسة.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، يدور الحديث الآن حول من سيشغل منصب نائب الرئيس لهاريس مع بقاء 28 يوما فقط على بدء المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو، حيث من المفترض أن يتم ترشيح هاريس رسميا.

وسلطت الصحيفة الضوء على 6 من أبرز المرشحين للمنصب منهم آندي بشير حاكم ولاية كنتاكى البالغ من العمر 46 عاما وكان بشير أثبت أنه يتمتع بشعبية كبيرة عندما تمكن من الفوز بمنصب حاكم ولاية محسوبة على الجمهوريين مرتين على التوالي، في عامي 2019 و2023، كما أثبت أنه "مؤيد للنقابات العمالية"، وانضم إلى اعتصام عمال السيارات، كما هاجم الحظر شبه الكامل الذي تفرضه الولاية على عمليات الإجهاض.

حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، يعد أحد أبرز المرشحين لتولي منصب نائب الرئيس، وجرى انتخاب شابيرو، البالغ من العمر 51 عاماً، حاكمًا لبنسلفانيا عام 2022، بعد أن شغل منصب المدعي العام للولاية اعتبارًا من عام 2017 وقد ارتفعت أسهم شابيرو في حزبه بعد أن تغلب على خصمه الجمهوري.

والسناتور مارك كيلي، البالغ من العمر 60 عاما، يعد من المرشحين بقوة لشغل المنصب، فهو عضو في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا منذ عام 2020، كما كان رائد فضاء فى وكالة ناسا، وطياراً مقاتلاً في البحرية، ورسم كيلى لنفسه صورة باعتباره معتدلاً في ولاية أريزونا، حيث قام ببناء ائتلاف يعتمد على النساء البيض في الضواحي، بالإضافة إلى الناخبين اللاتينيين الشباب الذين لعبوا دورًا حاسمًا في تسليم الولاية إلى جو بايدن عام 2020، ليصبح رئيس الولايات المتحدة.

حاكم ولاية نورث كارولاينا منذ عام 2017، روي كوبر، ضمن قائمة الترشيحات، ويبلغ من العمر 67 عاما، وشغل منصب المدعي العام للولاية لمدة 16 عاماً، وعمل في مجلسي الشيوخ والنواب في ولاية كارولاينا الشمالية.

وتضم قائمة المرشحين، حاكم إلينوي ، جي بي بريتزكر، الذي قام برفع الحد الأدنى للأجور، وأقر أكبر مشروع قانون للبنية التحتية في تاريخ الولاية بدعم من الحزبين، وأيد هاريس، الإثنين، قائلاً إن الوقت حان "لتحطيم أعلى وأصعب الحواجز وانتخاب امرأة رئيسة للولايات المتحدة".، وقالت نيويورك تايمز انه قد يساهم في تمويل الحملة الانتخابية، وذلك في وقت تتدفق فيه الأموال بكثرة على حملة المنافس الجمهوري دونالد ترامب

وزير النقل الحالي، بيت بوتيجيج، قد يكون من بين الأسماء التي يتم اختيارها ليكون نائبا لهاريس ويبلغ من العمر 42 عامًا، هو أول عضو مثلي الجنس بشكل علني في حكومة رئيس امريكي، ويتمتع بشهرة كبيرة، ويعرف ذلك الوزير بين أنصاره بلقب "العمدة بيت" كونه كان العمدة السابق لمدينة ساوث بيند بولاية إنديانا، وسبق له أيضا أن خدم في أفغانستان، واعتبر في تدوينة له على "إكس"، أن هاريس هي "الشخص المناسب لهزيمة دونالد ترمب وخلافة جو بايدن".