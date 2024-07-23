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رئيس مجلس النواب الأمريكى: نرحب بنتنياهو فى خطابه المرتقب بالكونجرس

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 05:36 م
رئيس مجلس النواب الأمريكى: نرحب بنتنياهو فى خطابه المرتقب بالكونجرس مايك جونسون
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، عن ترحيبه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه المرتقب بالكونجرس، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وقال مايك جونسون، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى القيادة الرشيدة وجو بايدن وكامالا هاريس غير مؤهلين لذلك.

وأضاف أن مديرة الخدمة السرية كان يجب أن تتنحى عن منصبها منذ محاولة اغتيال دونالد ترامب، مشيرا إلى أن الشعب الأمريكي ينتظر إجابات من الخدمة السرية عن محاولة اغتيال ترامب.

وذكر رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن إيران تقترب من الحصول على قدرات نووية والإدارة الأمريكية الحالية لا تستطيع أن تتعامل مع هذا الأمر.

وانتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي مقاطعة كامالا هاريس لخطاب نتنياهو بالكونجرس، مضيفا أن كامالا هاريس شريكة في الفشل في العديد من الملفات من بينها التضخم والهجرة.







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