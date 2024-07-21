مايك جونسون: لا يمكن لبايدن الاستمرار حتى الانتخابات

أحمد علوى

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، انه على بايدن الاستقالة من منصبه ولا يمكن الاستمرار فيه حتى 5 نوفمبر المقبل.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب مايك حونسون: "في هذه المرحلة غير المسبوقة من التاريخ الأمريكي، يجب أن نكون واضحين بشأن ما حدث للتو".

At this unprecedented juncture in American history, we must be clear about what just happened. The Democrat Party forced the Democrat nominee off the ballot, just over 100 days before the election.



Having invalidated the votes of more than 14 million Americans who selected Joe… — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) July 21, 2024

وأضاف جونسون: "أجبر الحزب الديمقراطي المرشح الديمقراطي على الانسحاب من الاقتراع، قبل ما يزيد قليلاً عن 100 يوم من الانتخابات"، متابعا، "بعد أن أبطل أصوات أكثر من 14 مليون أمريكي اختاروا جو بايدن ليكون المرشح الديمقراطي للرئاسة، أثبت الحزب الذي نصب نفسه "حزب الديمقراطية" عكس ذلك تماما".

وأردف رئيس مجلس النواب الأمريكي: "بغض النظر عن الفوضى السائدة في البيت الأبيض الحالي، يجب تذكير خصومنا في جميع أنحاء العالم بأن الكونجرس الأمريكي والجيش الأمريكي والشعب الأمريكي على استعداد تام وملتزمون بالدفاع عن مصالحنا في الداخل والخارج".