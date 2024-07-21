اليوم السابع
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مايك جونسون: لا يمكن لبايدن الاستمرار حتى الانتخابات

الأحد، 21 يوليو 2024 11:08 م
مايك جونسون: لا يمكن لبايدن الاستمرار حتى الانتخابات
أحمد علوى

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أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، انه على بايدن الاستقالة من منصبه ولا يمكن الاستمرار فيه حتى 5 نوفمبر المقبل.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب مايك حونسون: "في هذه المرحلة غير المسبوقة من التاريخ الأمريكي، يجب أن نكون واضحين بشأن ما حدث للتو".

وأضاف جونسون: "أجبر الحزب الديمقراطي المرشح الديمقراطي على الانسحاب من الاقتراع، قبل ما يزيد قليلاً عن 100 يوم من الانتخابات"، متابعا، "بعد أن أبطل أصوات أكثر من 14 مليون أمريكي اختاروا جو بايدن ليكون المرشح الديمقراطي للرئاسة، أثبت الحزب الذي نصب نفسه "حزب الديمقراطية" عكس ذلك تماما".

وأردف رئيس مجلس النواب الأمريكي: "بغض النظر عن الفوضى السائدة في البيت الأبيض الحالي، يجب تذكير خصومنا في جميع أنحاء العالم بأن الكونجرس الأمريكي والجيش الأمريكي والشعب الأمريكي على استعداد تام وملتزمون بالدفاع عن مصالحنا في الداخل والخارج".

 







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