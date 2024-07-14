جامعة المنصورة الجديدة تفوز بمركز أول فى مسابقة IEEE بمشروع يساعد ذوى الهمم

الدقهلية -محمد الحبشي

حققت جامعة المنصورة الجديدة، إنجازًا بفوزها بالمركز الأول في مسابقة IEEE الدولية، التي شهدت مشاركة 355 فريقًا محليًا وإقليميًا ودوليًا، حيث شارك فريق جامعة المنصورة الجديدة، بمشروع تقني يعتمد علي الذكاء الإصطناعي لمساعدة ذوي الهمم من أصحاب البصيرة في اكتشاف الصور والأشياء المحيطة لهم ، ليؤكد هذا الفوز علي تميز التعليم العالي المصري وجامعة المنصورة الجديدة، وقدرتها على المنافسة على المستوى العالمي.

وجاءت نتائج التصفيات النهائية كالتالي:

- *المركز الأول*: جامعة المنصورة الجديدة

- *المركز الثاني*: جامعة أبو ظبي بالأمارات العربية المتحدة

- *المركز الثالث*: جامعة كوفنتري مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

وتعمل جامعة المنصورة الجديدة علي تقديم الدعم لطلابها من خلال المشاركة في المسابقات والأنشطة الإبداعية المُختلفة، لإكسابهم الخبرات التي تساعدهم في تطوير قدراتهم بهدف المُساهمة في تطوير المجتمع.

وأشاد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، بفوز الطلاب موضحاً أن المشاركه في مثل هذه المسابقات تعد فرصة لبناء المهارات لأولئك الذين يواصلون مسيرتهم في البرمجة وتطوير التصاميم والروبوتات وغير ذلك الكثير، كم أنها تمثل فرصًا للطلاب للتفكير النقدي والعمل بشكل مستقل في بعض الحالات، أو العمل معًا في فرق، وتعزيز المهارات التعاونية والاجتماعية.

يُعدّ مشروع مساعد الإبصار مبادرة رائدة تسعى إلى دمج من يعانون من مشاكل الإبصار في المجتمع وتمكينهم من العيش حياة مستقلة تملؤها الإنجازات، وذلك من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة. يُقدم المشروع حلولًا مبتكرة تُساهم في تخطي تحديات ضعف البصر وتحسين الحياة لهذه الفئة العزيزة.

وصرح الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة ان المشروع يعتمد على مساعد الإبصار على مجموعة من التقنيات المتطورة، مثل التعرف على الصور والوجوه والنصوص الموجودة في الصور، مما يُساعد على فهم المعلومات المحيطة، كما انه يُقدم إرشادات صوتية دقيقة تُساعد ذوي الإعاقة البصرية على التنقل في بيئاتهم بكل أمان وسهولة ، جهاز مساعد الرؤية عبارة عن نظام حلقة وسوار يمكن ارتداؤه مصمم لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر في الأنشطة اليومية.

ويستخدم الجهاز كاميرا صغيرة للتعرف على العوائق وتنبيه المستخدم من خلال الاهتزازات كما أنه يتيح القراءة من خلال التقاط النص بالحلقة ومعالجته باستخدام Arduino وc+ وتحويله إلى كلمات منطوقة من خلال مكبر صوت خارجي أو بلوتوث .

وشاركت جامعة المنصورة بعدد من الطلاب الفائزين بالمركز الأول بكلية الهندسة الفرقه الأولي ببرنامج الهندسه الطبيه الحيويه : سيف محمد النمرسي ، محمد منصور عليوة ، أميرة ماهر خيري ، رنا محمد سعد ، عائشة إيهاب حسن ، خديجة رزق الامام ، ريم السعيد عطية ، عبدالرحمن ، عدلى زغلول ، محمد طارق محمد ، محمد رضا العيسوى ، خالد جمال السعيد



تكريم طلاب جامعة المنصورة الجديدة



جامعة المنصورة الجديدة تفوز بالمركز الاول في منافسات عالميه



جانب من اعلان المراكز الاولي من الجامعات