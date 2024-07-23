تعرف على رؤية وزارة الرى المستقبلية لتمكين التكنولوجيا الحديثة

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إن الوزراة تقوم بالاعتماد على تقنيات الاستشعار عن بعد في مجال الرى لمتابعة التركيب المحصولى ، واستخدام نماذج التنبؤ بالأمطار، ومنظومة تطهيرات الترع والمصارف، والبدء فى إعداد تطبيقات على الهاتف المحمول للتواصل بين الوزارة والمنتفعين وتسهيل متابعة مناوبات الرى.

وفى التقرير التالى نتعرف على رؤية الوزارة المستقبلية فيما يخص برنامج تمكين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الري :

1- التوسع في عمل التطبيقات الحديثة ونشرها وزيادة الوعي بها بين كل مستخدمي المياه لتسهيل عملية تخطيط وإدارة المنظومة المائية .

2- زيادة التواصل مع المنتفعين رقمياً وحثهم على التحول الرقمي لكافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوزارة تماشياً مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة .

3- دعم جهود رصد الزراعات المخالفة والتعديات على المجاري المائية ونهر النيل بشكل رقمي لسهولة متابعتها وإحكام الرقابة عليها ومشاركتها مع الجهات المختصة لإعمال شئونها .

4- نشر الثقافة الرقمية لدي العاملين بالوزارة لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية .