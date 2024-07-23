ترامب عن محاولة اغتياله: كنت محظوظا وأعتقد أنها كانت عناية الله

أحمد علوى

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مقابلة جديدة مع شبكة فوكس نيوز إن الجرح الذي أصاب أذنه من محاولة الاغتيال التي تعرض لها في بنسلفانيا يتحسن كثيرا وإنه الآن يضع ضمادات صغيرة.

وخلال المقابلة، ظهر ترامب بضمادة باللون البيج أصغر بكثير من الضمادة البيضاء التي كانت تغطي أذنه طوال الأسبوع في مؤتمر الحزب الجمهوري.

وقال ترامب: لقد كانت سيئة ووقتا سيئا، لقد كنت قبل أسبوع واحد بالضبط من اليوم، كما تعلمون، عرضة لهذا الحادث، وقد حدث ما حدث، وكنت محظوظًا جدًا، وأعتقد أنها كانت عناية الله، في الواقع.

وأضاف ترامب إن سناتور ولاية ويسكونسن رون جونسون هو من أعطاه مخططا حول الهجرة غير الشرعية، ووضعه على الشاشة والتفت لينظر إليه عندما حدثت محاولة الاغتيال الفاشلة.

وتابع 'لقد أعطاني في الواقع الرسم البياني، لو لم يكن لدي هذا المخطط، لما نظرت إلى اليمين، ولو لم أنظر إلى اليمين، لكان قد حدث أمر سيء للغاية”.