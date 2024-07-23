تحديد جلسة محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بتهمة التزوير خلال ساعات

كتبت أمنية الموجي - أحمد إسماعيل

تحدد المحكمة المختصة خلال ساعات، موعد أولى جلسات محاكمة عصام صاصا مطرب المهرجانات، وشقيقه وآخرين، وذلك بعد إحالتهم للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بتزوير توكيلات رسمية لانتداب محامِ "لعصام صاصا" بعد سفره خارج البلاد، عقب قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه فى قضية أخرى وهى دهس عامل بسيارته، ثم صدور قرار بضبطه واحضاره بعد أن تبين من تقرير الطب الشرعي تعاطيه مواد مخدرة أثناء قيادته سيارته.

وكشفت التحقيقات أن عصام صاصا تم إخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه على ذمة قضية دهس عامل أعلى الطريق الدائرى بسيارته، وبعد ورود تقرير الطب الشرعى الذى افاد تعاطيه المواد المخدرة فأمرت النيابة العامة بضبطه واحضاره الا انه تبين سفره الى الامارات، وعقب إحالته للمحاكمة الجنائية قام شقيقه بتزوير توكيل المحامى باسم عصام صاصا نظرا لعدم تواجده فى البلاد.

وسبق، استمعت نيابة الجيزة، لأقوال زوجة شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا في اتهامه بتزوير توكيل، وقررت صرفها من سراي النيابة بعد الانتهاء من التحقيق.

وخلال التحقيق، قالت زوجة شقيق عصام صاصا: إنها لا تعلم شيئا عن واقعة تزوير التوكيل، وكل ما تعلمه أن عصام صاصا طلب من زوجها مقابلة أحد الأشخاص، لاستلام توكيل منه لكنها لا تعلم أن التوكيل مزور.

وأضافت أن زوجها لم يخبرها بأي شيء عن التوكيل، وفوجئت بالقبض عليه متهما بالتزوير في محرر رسمي.

وفي وقت سابق، جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بتزوير محرر رسمي "توكيل بالشهر العقاري".

وألقت قوة أمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا داخل مسكنه بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

من جانب أخر كانت محكمة الجنايات أجلت أولي جلسات محاكمة عصام صاصا مطرب المهرجانات، في اتهامة بدهس عامل أعلي الطريق الدائري بالقرب من المريوطية، لجلسة 11 أغسطس المقبل لحضور المتهم.