تحديات الأكل خطر يُهدد الأطفال.. اعرف مخاطر الإفراط فى تناول الطعام

كتبت مروة هريدى

تحديات تناول الأطعمة تغزو مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا على نطاق واسع وهو خطر حقيقى يُهدد الأطفال وصحتهم، حيث تنطوى هذه التحديات على تناول كم كبير من الأطعمة في نطاق زمنى محدد والتي يشتمل معظمها على سكريات ودهون وأغلبها تكون أطعمة مصنعة تضر بالصحة، وفى هذا السياق، تعرف على المخاطر الصحية للإفراط في تناول الطعام، وفقًا لموقع "Healthline".

قد يعزز الدهون الزائدة في الجسم

يتم تحديد رصيد السعرات الحرارية اليومية من خلال عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها مقابل عدد السعرات الحرارية التي تحرقها، وعندما تأكل أكثر مما تنفق، يُعرف هذا بفائض السعرات الحرارية، وقد يخزن جسمك هذه السعرات الحرارية الإضافية على شكل دهون، وهو ما يترتب عليه زيادة في الوزن أو السمنة.

قد يعطل تنظيم الجوع

يؤثر اثنان من الهرمونات الرئيسية على تنظيم الجوع، الجريلين، الذي يحفز الشهية، والليبتين، الذي يثبط الشهية، وعندما لا تأكل لفترة من الوقت، ترتفع مستويات الجريلين، وبعد تناول الطعام، تخبر مستويات اللبتين جسمك بأنه ممتلئ، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول الطعام قد يخل بهذا التوازن، خاصة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو الملح أو السكر إلى إطلاق هرمونات الشعور بالسعادة مثل الدوبامين، والتي تنشط مراكز المتعة في دماغك.

قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض

في حين أن الإفراط في تناول الطعام في بعض الأحيان لا يؤثر على الصحة على المدى الطويل، إلا أن الإفراط في تناول الطعام المزمن يمكن أن يؤدي إلى السمنة، وفي المقابل، ثبت باستمرار أن هذه الحالة تزيد من خطر الإصابة بالأمراض، حيث تعتبر السمنة واحدة من عوامل الخطر الرئيسية لمتلازمة التمثيل الغذائي، حيث تزيد هذه المجموعة من الحالات من فرص الإصابة بأمراض القلب والمشاكل الصحية الأخرى، مثل مرض السكري والسكتة الدماغية، وارتفاع ضغط الدم، ومقاومة الأنسولين.

قد يضعف وظائف المخ

مع مرور الوقت، قد يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى الإضرار بوظيفة الدماغ، وتربط العديد من الدراسات الإفراط في تناول الطعام والسمنة بشكل مستمر بالتدهور العقلي.

قد يسبب الغثيان وعسر الهضم

الإفراط في تناول الطعام بشكل منتظم يمكن أن يسبب مشاعر غير مريحة من الغثيان وعسر الهضم، فعندما تتناول وجبة كبيرة وتبدأ في الوصول إلى الحد الأعلى لسعة معدتك، قد تشعر بالغثيان أو عسر الهضم، وفي الحالات الشديدة، قد يؤدي هذا الغثيان إلى القيء، وهي طريقة جسمك لتخفيف ضغط المعدة الحاد.

قد يسبب الغازات المفرطة والانتفاخ

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الطعام إلى إجهاد الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى الغازات والانتفاخ، فالأطعمة المنتجة للغاز والتي يميل الناس إلى الإفراط في تناولها هي الأطعمة الحارة والدسمة، وكذلك المشروبات الغازية مثل الصودا، علاوة على ذلك، فإن تناول الطعام بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى زيادة الغازات والانتفاخ بسبب دخول كميات كبيرة من الطعام إلى معدتك بسرعة.