اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يوليو 2024 01:03 م
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تجديد حبس حارس فيلا بالشروق 15 يوما لسرقة دولارات وإشعال النيران بها

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 12:33 م
تجديد حبس حارس فيلا بالشروق 15 يوما لسرقة دولارات وإشعال النيران بها كلابش - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس حارس عقار 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مبالغ مالية من داخل الفيلا التى يعمل بها، حيث اعترف المتهم بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية اختمرت فى عقلة سرقة الفيلا التى يعمل بها لعلمه باحتفاظ مالك الفيلا بعملات أجنبية، وأضاف المتهم بأنه أشعل النار فى إحدى الغرف حتى يبعد الشبهة عنه.

وتمكنت الجهود من ضبط (حارس فيلا) بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامه بسرقة مبالغ مالية "عملات أجنبية" من داخل الفيلا "محل عمله" وإضرام النيران بأحد غرفها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها داخل الجراج.

 

 







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