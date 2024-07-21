القبض على حارس فيلا بالشروق سرق دولارات وأشعل النيران بها

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاملة) بدائرة قسم شرطة الأزبكية، لقيامها بارتكاب واقعة سرقة (4 هواتف محمول – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية") من داخل المسكن محل عملها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال محاولتها بيع أحد الهواتف المحمول بأحد المحال بدائرة القسم، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وضُبط بحوزتها المسروقات.

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الأسلاك الكهربائية، واعترف بارتكاب (2) واقعة سرقة، وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سئ النية" (صاحب مخزن خردة "له معلومات جنائية") أمكن ضبطه وكافة المسروقات .

كما تم ضبط (سيدة) بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لاتهامها بسرقة مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وقطعة مصوغات من داخل إحدى الشقق "تعمل طرف مالكها"، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنها .

وتمكنت الجهود من ضبط (حارس فيلا) بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامه بسرقة مبالغ مالية "عملات أجنبية" من داخل الفيلا "محل عمله" وإضرام النيران بأحد غرفها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها داخل الجراج.