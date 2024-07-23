بايدن يعلن إلقاء خطاب للشعب الأمريكى من البيت الأبيض غدا الأربعاء

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن سيلقى خطابا للشعب الأمريكي من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض حول مستقبل الفترة المقبلة وكيف سينهي واجباته تجاه الشعب الأمريكي.



وكتب بايدن على موقع إكس: "مساء الغد، الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت الشرقي، سأخاطب الأمة من المكتب البيضاوى حول ما ينتظرنا، وكيف سأنهي المهمة للشعب الأمريكي".



وقد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، انسحابه من السباق على منصب رئيس الولايات المتحدة.

وقال الرئيس بايدن في بيان: لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيسكم. وبينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي".