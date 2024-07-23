برنامج للبناء التثقيفى للأئمة بأوقاف الدقهلية.. صور

الدقهلية - سارة الباز

نظمت مديرية الأوقاف بالدقهلية برنامجا للبناء التثقيفى للأئمة بقرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر، وذلك في ضوء اهتمام مديرية أوقاف الدقهلية بالسير قدما فى التنفيذ العملي للمحاور الأربعة المعلن عنها من قِبل الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف بمشاركة فعلية، وقوية من الكنيسة المصرية الوطنية.

جاء ذلك بحضور الشيخ عبدالخالق عطيفي، وكيل المديرية لبرنامج البناء التثقيفي للأئمة بقرية دقادوس التابعة لإدارة ميت غمر، والنائبة ميرفت عازر، عضو مجلس النواب، ونيافة الأنبا بشوي كامل، وكيل مطرانية ميت غمر، والقمص داود عبد الملك، كاهن كنيسة السيدة العذراء.

وأكد الحضور على الدعم الكامل للقيادة السياسية، والوقوف صفا واحدا خلفها، وضرورة العمل الجاد؛ لرفعة شأن البلاد كما ثمن الحضور الاهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد الخطاب الديني، وجعله على رأس أولويات الحكومة.

وفى كلمته رحب الدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية بالحضور الكريم مشيدا بحالة التكاتف، والتعاون بين كافة أطياف المجتمع، وأن الجميع لابد وأن يكونوا يدا واحدة لبناء وطن راق متقدم تعمه أجواء المحبة والألفة، كما حث الأئمة على بذل الجهد لأداء الرسالة على أتم و أكمل وجه.

وألقى نيافة القمص داود عبد الملك كلمة عن الوحدة الوطنية، وإعلاء القيم الإنسانية المشتركة في ظل الدعم الكامل من الدولة لإرساء القيم والأخلاق الحميدة.

وفى الختام ألقى الشيخ عبدالخالق عطيفي، وكيل المديرية كلمة أوضح فيها معالم الخريطة الدعوية في المرحلة القادمة، والممثلة في تحقيق محاور أربعة وهى:-

1- محاربة التطرف الديني.

2- محاربة التطرف اللاديني.

3- نشر القيم والأخلاقيات.

4- بناء إنسان الحضارة الشغوف بالعلم، والإبداع، والابتكار.

وأكد على أن الكنيسة المصرية الوطنية شريك أصيل في العمل على تحقيق هذه المحاور.

جدير بالذكر أن برنامج اللقاء التثقيفي اشتمل على زيارة لكنيسة السيدة العذراء بميت غمر، وضريح سيدنا الإمام الشعراوي عليه.



في ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي



أمام ضريح الشيخ محمد متولي الشعراوي



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