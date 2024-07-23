بايدن يؤكد استغلال إمكانات واشنطن كافة لمواجهة تأثيرات تغير المناخ

واشنطن (أ ش أ)

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن أن واشنطن تستغل كل أداة فى مجموعة إمكاناتها للحد من التلوث وخفض تكاليف الطاقة وتعزيز العدالة البيئية وجعل مجتمعاتنا أكثر مرونة، وذلك فى ضوء ما يحدثه تغير المناخ من تأثيرات أكثر تطرفا على المجتمعات فى جميع أنحاء البلاد .

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض اليوم الثلاثاء:"عندما أفكر فى تغير المناخ، أفكر في الوظائف - ذات الأجور الجيدة، والوظائف النقابية التي تدفع الأمريكيين إلى العمل وتعيد بناء البنية التحتية القديمة في بلادنا، وتدعم انتقالنا إلى مستقبل الطاقة النظيفة " .

وأضاف: "ومع استمرار تغير المناخ في إحداث تأثيرات أكثر تطرفًا على المجتمعات في جميع أنحاء البلاد، فإننا نستخدم كل الأدوات المتاحة للحد من التلوث " .

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "تعمل حكومتي على تمكين المجتمعات المحلية في ثلاثين ولاية من خفض التلوث ومكافحة أزمة المناخ ــ من الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في ولاية بنسلفانيا إلى البنية التحتية المقاومة للفيضانات في ولاية كارولينا الشمالية".

واختتم البيان بالقول: "اليوم وكل يوم، سأواصل العمل لحماية الأسر الأمريكية من التلوث الضار وبناء مستقبل للطاقة النظيفة".

