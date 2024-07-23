المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات للإتجار بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، كهربائي سيارات بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائها بمركز بلبيس.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 7207 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 1273 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 16 أبريل الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "رضا ف ال ع ال" 44 عاما، كهربائي سيارات، مقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته كمية من الحشيش والأفيون والترامادول المخدرين بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.