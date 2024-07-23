المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمة بحيازة هيروين فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، سيدة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وألزمتها بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامها بحيازة كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائها بقسم بلبيس.

صدر القرار رئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 3296 لسنة 2024 جنايات قسم بلبيس، المقيدة برقم 2359 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 23 مايو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة "مريم ح ف ر" 59 عاما، ربة منزل، مقيمة بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بحيازة كمية من جوهر الهيروين المخدر المخدرين بقصد الاتجار فيها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة تم ضبطها نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتها 8 أسطوانات من جوهر الهيروين المخدر وزنت 834 جراما بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.