السيطرة على حريق بشقة سكنية بالفيوم وإصابة طفلين

الفيوم رباب الجالي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق شب بشقة ببرج سكني بمدينة الفيوم، وأشار الحريق عن إصابة طفلين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا، بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق السابع ببرج سكني مكون من 13 طابقا، بمنطقة العبودي بمدينة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران وتبين أنه بسبب اشتعال النيران في بوتاجاز به تسريب غاز، وأشار الحريق عن إصابة طفلتين بحالة إختناق، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.