اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يوليو 2024 04:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

السيطرة على حريق بشقة سكنية بالفيوم وإصابة طفلين

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 03:45 م
السيطرة على حريق بشقة سكنية بالفيوم وإصابة طفلين حريق شقة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق شب بشقة ببرج سكني بمدينة الفيوم، وأشار الحريق عن إصابة طفلين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا، بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق السابع ببرج سكني مكون من 13 طابقا، بمنطقة العبودي بمدينة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران وتبين أنه بسبب اشتعال النيران في بوتاجاز به تسريب غاز، وأشار الحريق عن إصابة طفلتين بحالة إختناق، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 







الحماية المدينة بالفيوم

إستعمال الحرائق

الفيوم

محافظة الفيوم




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة