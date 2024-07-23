الأونروا: الآلاف ينزحون من خان يونس وسط قصف الاحتلال المتواصل

أحمد علوى

ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن "آلاف العائلات في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة تنزح من الهجمات العسكرية الإسرائيلية".

وقالت "الأونروا" في منشور على حسابها عبر منصة "إكس" إن "العائلات في خان يونس تلقت مجدداً أوامر الإخلاء من السلطات الإسرائيلية، واضطرت إلى حزم ما تبقى من ممتلكاتها والفرار وسط القصف".

وأشارت الوكالة الأممية إلى أن "دائرة الخوف والمعاناة والنزوح استمرت لفترة طويلة للغاية، والجميع مرهقون، ويعيشون في ظروف غير إنسانية، بلا أمان على الإطلاق".

واستشهد 70 مواطنا وأصيب أكثر من 200 بينهم حالات خطيرة، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، صباحا، بقصفه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، والتي سبق وأن ادعى أنها ضمن "المناطق الآمنة".

وبعد فترة من وقوع المجزرة، أمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين في الأحياء الشرقية لخان يونس بـ"الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو منطقة المواصي غرب المدينة.

يأتي ذلك وسط استمرار حالة النزوح الواسعة في صفوف المدنيين القاطنين في تلك المناطق، الذين فروا من منازلهم ومراكز الإيواء إلى المناطق الغربية من المدينة، تحت حمم الغارات.

وسبق أن أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، خروج عيادتي معن وبني سهيلا التابعتين لها عن الخدمة بسبب وقوعهما في مناطق شرق خان يونس التي أخطرتها قوات الاحتلال بالإخلاء.