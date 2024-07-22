"أونروا": استهداف إسرائيل لقافلة المساعدات الإغاثية انتهاك للقوانين الدولية

كتب محمد عبد العظيم

أكدت مدير الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة "أونروا" إيناس حمدان، أن استهداف إسرائيل لقافلة مساعدات تابعة للوكالة متجهة إلى شمال قطاع غزة، يعد انتهاكا للقوانين الدولية والإنسانية.

وقالت إيناس حمدان في مداخلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية، "إنه بالرغم من أنه يتم التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لمرور تلك الشاحنات بشكل آمن، إلا أن قوات الاحتلال تطلق النيران عليها".

وأضافت أن قوات الاحتلال تستهدف جميع أنواع القوافل سواء المحملة بالمساعدات الإغاثية،أو قوافل العاملين بالمجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة المتجهين لأداء مهام إنسانية، وكذلك في المنشآت التي تستخدم لتقديم خدمات إنسانية إغاثية فيجب حمايتها وتأمين مهامها.