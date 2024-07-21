حظر السباحة بشاطئ بورسعيد بداية من غد الإثنين بسبب ارتفاع الأمواج

بورسعيد - محمد عزام

أعلن مجلس مدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، عن حظر السباحة بشاطئ بورسعيد، بسبب ارتفاع أمواج البحر وشدة سرعة الرياح بداية من غد الاثنين وحتى إشعار آخر، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

وناشد مجلس مدينة بورفؤاد رواد شاطىء المدينة من أبناء المحافظة وزائريها بحظر السباحة داخل شاطئ مدينة بورفؤاد وشاطئ بورسعيد حفاظًا على سلامتهم.

من جانبه، وجه الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، بإتخاذ كافة التدابير اللازمة وانتشار فرق الإنقاذ بطول شاطئ المدينة، موجهاً الإدارات المعنية بالمرور والتواجد الدائم لتحذير المصطافين بعدم السباحة بشاطئ المدينة حفاظًا على أرواحهم.



بيان مجلس مدينة بورفؤاد



