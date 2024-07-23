إزالة تعديات بناء مخالف بحى غرب المنصورة.. صور

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حي غرب المنصورة عن قيام حملة على كافة المباني الكائنة بنطاق الحي، ومتابعة العقارات المخالفة، التي تم اتخاذ إجراءات سابقة بشأنها.

قاد الحملة المهندسة مي عبد الرازق، نائب رئيس حي غرب المنصورة، وفريق العمل المشكل من فادي محمد، مدير المتابعة الميدانية، ومسئولي التنظيم بالإدارة الهندسية بالمتابعة مع المهندس محي الدين، مدير الإدارة الهندسية، والمهندس حمدي الديسطي، مدير التنظيم والمشروعات بحي غرب المنصورة.

وتمكنت الحملة من إيقاف الأعمال، وإزالة أعمدة وجدران الدور الحادي عشر العلوي في المهد؛ لتجاوز قيود الارتفاع لعقار مخالف بمنطقة الزعفران مخالفا بذلك قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وأشار أحمد محمد عبدالعظيم، رئيس حي غرب المنصورة بتكثيف حملات الرصد، والمتابعة لكافة أشكال التعديات، والتعامل معها بشكل فوري في المهد، وبمنتهى الحزم لإيقاف تلك الظاهرة، ومحاسبة المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للقانون.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن متابعة ملف التعديات، والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات بالبناء، والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء، والإزالة الفورية لكافة التعديات، وفي مقدمتها التعديات بالبناء.



إزالة التعديات بحي غرب



إزالة تعديات البناء بحي غرب المنصورة



إزالة تعديات البناء



جانب من إزالة التعديات بحي غرب المنصورة