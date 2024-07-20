تركيب لوحات مرورية إرشادية وحملات كنس ونظافة ورفع إشغالات بالمنصورة.. صور

الدقهلية - سارة الباز

تابع أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حي غرب المنصورة، اليوم السبت، أعمال تركيب اللافتات الإرشادية، والعلامات المرورية، التي تمنع السيارات من الانتظار بالأماكن الغير مخصصة للإنتظار بشوارع الحي.

وناشد رئيس الحي المواطنين، وسائقي، وأصحاب السيارات بالتعاون مع رجال المرور، والالتزام بالعلامات الإرشادية المحددة؛ لفك الاختناقات المرورية، وتسهيل الحركة بالشوارع الحيوية بمدينة المنصورة.

كما تابع رئيس الحي أعمال الحملة المكبرة للنظافة، والتجميل، ورفع المخلفات، والتراكمات، والأتربة بنطاق المنطقة المركزية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن ضرورة تلبية مطالب، واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة، وتجميل الشوارع، والميادين، وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

تمت الحملة برفقة نواب رئيس حي غرب، وبالتنسيق مع المهندس خالد جلال، مدير عام المركبات بمحافظة الدقهلية، ومحمد حمص، مدير المخلفات الصلبة، وأحمد حمدي، رئيس جهاز النظافة والتجميل بمحافظة الدقهلية، وبالتنسيق مع رئاسة حي شرق المنصورة، ومركز، ومدينة المنصورة، وذلك لرفع كفاءة النظافة بالميادين، والشوارع الرئيسية، والفرعية، وتحسين الإضاءة، ودعم المساحات الخضراء بالجزر الوسطى بالميادين، والمناطق الحيوية بنطاق المنطقة المركزية، وذلك لتظهر الدقهلية بالمظهر اللائق بها، ولمواطنيها.

شملت الأعمال اليومية رفع مخلفات القمامة من جميع القطاعات بنطاق حي غرب، ومنها: شارع الجيش، شارع الجهورية، شارع المشاية، شارع الثانوية، شارع الترعة، امتداد شارع جيهان، منطقة الجلاء، شارع مستشفى الصدر، شارع النخلة، شارع بورسعيد، شارع كلية آداب، منطقة الجامعة، شارع عبد السلام عارف، كوبري المرور، كوبري سندوب، شارع العبور، ومنطقة سندوب.

كما تابع رئيس الحي مع راضي سليمان، مدير الورشة الصناعية أعمال الدهانات للبردورات أعلى كوبري عبد السلام عارف.

وفي ذات السياق تابع محمد أمين الدمرداش، رئيس حي شرق المنصورة، اليوم السبت، برفقة خالد يوسف، مدير قطاع النظافة، وأحمد بهاء، مدير إدارة المخلفات الصلبة جهود تحسين البيئة، والإرتقاء بمستوى النظافة العامة على مستوى نطاق حي شرق المنصورة، وما تم من أعمال رفع مخلفات القمامة من جميع القطاعات بنطاق حي شرق، ومنها شارع الجيش، شارع قناة السويس، شارع عبد المنعم رياض، شارع عبده معروف، شارع الجمهورية، منطقة جديلة، عزبة عقل، مدينة السلام، منطقة المختلط، سيدى يونس، شارع المديرية، ومجمع المحاكم، والهدى والنور، وشارع الدراسات، وخلف مديربة الأمن القديمة، وشارع فخر الدين خالد، وعزبة عقل، ومساكن الشناوي، وباقي شوارع نطاق الحي.

وكلف رئيس الحي، اليوم السبت، محمد حلمي، رئيس قسم الإشغالات، وباقي فريق العمل التنفيذي بشن حملة إشغالات؛ لرفع كافة الإشغالات بمنطقة جديلة.

وتم خلال الحملة رفع كافة الحواجز، والكاوتشوك، والحجارة بالطريق العام، وتنظيم الموقف من الباعة الجائلين، وتيسير حركة المرور بموقف قولونجيل.

كما وجه "أمين" بضرورة الاهتمام اليومي بالعمل على رفع الإشغالات بكافة الشوارع، والقيام بحملات دورية، ومفاجئة؛ لإزالة أية إشغالات للمحلات، والمطاعم، والمقاهي، والباعة الجائلين، والتصدي لأي مخالفات غير قانونية في الشارع، أو معوقات لحركة سير المواطنين، والسيارات، والحركة المرورية في الشوارع الرئيسية، والفرعية.



جانب من تركيب اللوحات الإرشادية



جانب من حملة النظافة



أثناء تركيب اللوحات الإرشادية



تركيب لوحات مرور إرشادية بحي غرب المنصورة