أحمد يعقوب: ارتفاع فى تدفقات الدولار لمصر عزز أرصدة الاحتياطى وخفض الدين الخارجى

كتبت - أمانى سمير

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير "اليوم السابع"، أن أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر والتى تسجل حاليا أعلى مستوياتها بنحو 46.4 مليار دولار، شهدت نمواً على مدار الأشهر الماضية نتيجة زيادة فى الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، مؤكداً أن سداد 14 مليار دولار من الديون الخارجية لمصر خلال 5 أشهر يعد مؤشراً إيجابيا مهما لقدرة الدولة المصرية على سداد التزاماتها المالية الخارجية بانتظام.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن إجراءات 6 مارس بشأن توحيد سعر الصرف ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر دعمت موارد مصر الدولارية، مؤكداً استهداف الحكومة المصرية لزيادة الموارد الدولارية السنوية من 100 مليار دولار حالياً إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030.

ولفت الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن زيادة الموارد الدولارية لمصر سيتم عبر الاهتمام بقطاعات إنتاجية مثل الزراعة والصناعة والصادرات والسياحة بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس، مشيراً إلى أهمية إجراءات الحكومة فى توفير السلع الأساسية فى الأسواق من أبرز آليات العمل لضبط الأسواق وخفض معدل التضخم خلال الشهور المقبلة مع زيادة المعروض السلعى وحملات الرقابة على الأسواق، لافتا إلى أن انخفاض معدل التضخم - يعنى مستوى أسعار السلع والخدمات - للشهر الرابع على التوالى ليسجل 27.1 % يعد مؤشراً ايجابيا على سلامة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بتوحيد سعر الصرف يوم 6 مارس وضخ السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن السلع العالقة بالموانئ بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار منذ بداية العام.