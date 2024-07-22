CNN: كاملا هاريس تفكر بمجموعة أسماء لمنصب نائب الرئيس الأمريكى

محمد جمال

أكدت شبكة CNN الأمريكية أن كاملا هاريس تفكر بمجموعة أسماء لمنصب نائب الرئيس، وأضافت الشبكة أن حاكم نورث كارولاينا كوبر من المرشحين لمنصب نائب هاريس

وأضافت الشبكة أن حاكم كنتاكى أندى بيشيار من المرشحين لمنصب نائب هاريس، مشيرة إلى أن حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو من المرشحين أيضا لمنصب نائب هاريس.

وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، دعمه لنائبته كاملا هاريس، قائلا: "لقد قررت عدم قبول الترشيح وأن أركز كل طاقاتى على واجباتى كرئيس للفترة المتبقية من ولايتى وكان قرارى الأول كمرشح الحزب لعام 2020 هو اختيار كامالا هاريس نائبة للرئيس وكان هذا أفضل قرار اتخذته وأود اليوم أن أقدم دعمى وتأييدى الكاملين لكامالا".

وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، انسحابه من السباق على منصب رئيس الولايات المتحدة، المقررة فى 5 نوفمبر المقبل.



وقال الرئيس بايدن فى بيان: لقد كان أعظم شرف فى حياتى أن أخدم كرئيسكم. وبينما كنت أعتزم السعى لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبى وبلدى أن أتنحى وأركز فقط على أداء واجباتى كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي.

وأضاف بايدن أنه سيتحدث إلى الأمة فى وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن قراره الانسحاب من السباق فى منافسة المرشح الجمهورى دونالد ترامب.