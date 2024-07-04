جولة لوزير خارجية النمسا إلى اليونان وقبرص الأسبوع المقبل

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يبدأ وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج الأربعاء القادم، جولة فى اليونان وقبرص؛ لبحث مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير الحماية للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل قوي.



وأفاد بيان لوزارة الخارجية النمساوية أن الاجتماعات مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس ووزير الدفاع نيكوس ديندياس ووزير الشحن كريستوس ستيليانيدس، ستركز - بشكل خاص - على عبء الهجرة على الجزر اليونانية والاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط.



وأوضح البيان أن اليونان - إلى جانب قبرص والنمسا - تعد ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الاتحاد الأوروبي من حيث طلبات اللجوء منذ عام 2015.

ولفت إلى أن شالينبرج سوف يناقش في اجتماعاته تغيير طرق الهجرة وديناميكياتها قبل بداية موسم الصيف وهو الوقت الرئيسي تقليديًا للعبور غير القانوني للبحر الأبيض المتوسط.



وذكر البيان ان شالينبرج سوف يوجه - خلال الجولة - نداء إلى المفوضية الأوروبية من اجل حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ومكافحة الهجرة غير الشرعية وجعلها على رأس جدول أعمال الاتحاد الأوروبي في الفترة التشريعية المقبلة للبرلمان الأوروبي.