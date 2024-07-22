وزير الإسكان يتابع دور شركات التسويق العقارى فى تسويق مشروعات المدن الجديدة

كتب أحمد حسن

الشرببنى يشدد على وضع خطط احترافية لتسويق المشروعات بمواقيت زمنية محددة.. ومتابعتها وتقييمها بشكل مستمر

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مساء أمس الأحد، لمتابعة دور شركات التسويق العقاري في أعمال التسويق للمشروعات السكنية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمحاسب أكرم سعد، والمحاسب محمد رجائى، مساعدى نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، ومعاونى نواب رئيس الهيئة والمشرف على مكتب الوزير، وعدد من مسئولى الهيئة.

وتابع المهندس شريف الشربيني، مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تنفيذ التكليفات الصادرة بالاجتماع السابق مع شركات التسويق العقاري، مشدداً على ضرورة وضع خطط احترافية لتسويق الوحدات السكنية، وتدشين حملات ترويجية على أعلى مستوى، ووضع توقيتات زمنية محددة لخطط التسويق، ومتابعتها وتقييمها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف المرجوة.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة تهدف لتحقيق أعلى استفادة من مخزون الوحدات لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعظيم العوائد المالية، ورفع نسب الإشغال والسكن بالمدن الجديدة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، بذلت -وما زالت- جهوداً كبيرة فى تنفيذ المشروعات السكنية بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات الشرائح المتعددة للمجتمع المصري، واستمرار دورها في مشروعات التطوير العمراني، والتي يتم تمويل جزء منها من عوائد المشروعات المستهدفة للتسويق.