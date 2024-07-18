مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتابع سير العمل بمدينة سفنكس الجديدة

كتب أحمد حسن

قام المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن ، بجولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمرافق والطرق بمدينة سفنكس الجديدة، يرافقه المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز.

وخلال الجولة تفقد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات ، ومرافقوه عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ومنها مشروع الفرمة التمهيدية للطرق، وخط مياه الشرب قطر ٤٠٠/ ٥٠٠ ملى الرابط من توسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار الجمهوري رقم ٧٧ لسنه ٢٠١٧، وحتى محور سفنكس ضمن المرحلة الأولى العاجلة.

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم أنور، أنه تم المرور على مسار خط المياه حتى نهايتة عند محور سفنكس، كما تم المرور على أعمال مشروع محور سفنكس، والتى تشمل أعمال التوسعة الخاصة بالحارات الخدمية للمحور، وأعمال الإنارة، وغير ذلك.

ووجه المهندس أحمد عمران، بضرورة تكثيف العمل وتذليل أي عقبات، والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت، وبالجودة المطلوبة وفى المواعيد المحددة.