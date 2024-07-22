اليوم السابع
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وزيرة الخارجية الألمانية تشيد بقرار جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي الأمريكي

الإثنين، 22 يوليو 2024 01:45 م
وزيرة الخارجية الألمانية تشيد بقرار جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي الأمريكي جو بايدن
كتبت: هناء أبو العز

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أشادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الإثنين بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي، قائلة: "إنه أعلى مصلحة الولايات المتحدة على مصلحته الشخصية".

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في نشرتها الإنجليزية، عن أنالينا بيربوك قولها - قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل - "إنها تكن احتراما عظيما لقرار الرئيس الأمريكي"، مضيفة أنه قدم الكثير لإقامة علاقات عبر المحيط الأطلسي، وليس فقط خلال خدمته كرئيس للبلاد.

وكان بايدن قد أعلن خروجه من السباق الرئاسي الحالي، كما أعلن دعمه لنائبته كمالا هاريس لخوض الانتخابات مرشحة عن الحزب الديمقراطي.

 

 







وزيرة الخارجية الألمانية

أنالينا بيربوك

جو بايدن




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