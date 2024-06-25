وزيرة خارجية ألمانيا تحذر إسرائيل من تصاعد العنف على حدود لبنان

أحمد علوى

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الاثنين، من تصاعد العنف على حدود إسرائيل مع لبنان وتزايد خطر نشوب صراع أوسع في المنطقة.

وقالت بيربوك خلال كلمتها في مؤتمر أمني بإسرائيل، الاثنين، إن إسرائيل قد تخسر نفسها في الحرب مع حركة حماس وأن الغضب المتزايد جراء معاناة المدنيين في غزة يقوض أمن إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، إن إسرائيل قد ترسل مزيداً من القوات إلى الشمال، حيث يتصاعد القتال مع حزب الله المدعومة من إيران على الحدود مع لبنان.

وبدأ حزب الله تبادل إطلاق النار مع إسرائيل في الثامن من أكتوبر غداة شن حركة "حماس" هجوماً على جنوب إسرائيل، ما أدى إلى إشعال فتيل أحدث حرب في غزة.

وترك عشرات الآلاف من اللبنانيين والإسرائيليين منازلهم على جانبي الحدود.

وقالت بيربوك في تصريحات معدة مسبقاً نحن قلقون للغاية حيال تزايد العنف على الحدود الشمالية. سأزور بيروت مرة أخرى لهذا السبب تحديداً.

وأضافت، نعمل دون كلل مع شركائنا لإيجاد حلول يمكن أن تحول دون تزايد المعاناة. يتزايد خطر التصعيد غير المقصود والحرب الشاملة يوماً بعد يوم.

وتابعت، بصفتي صديقة لإسرائيل، أريد أن أكون صريحة: هذا الغضب لا يساعد إسرائيل على تلبية احتياجاتها الأمنية، وإنما على العكس من ذلك يخدم فقط حملة حماس؛ لإثارة المزيد من التصعيد.

وعلى غرار الدول الأوروبية الأخرى، أثارت الحرب في غزة معارضة شعبية في ألمانيا مع ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 37600 حتى الآن، ما دفع حكومة المستشار أولاف شولتس إلى تشديد لهجتها حيال سلوك إسرائيل.

وسلطت وزيرة الخارجية الألمانية الضوء على الوضع الإنساني في غزة، قائلة إن ما لا يقل عن 17 ألف طفل فقدوا والديهم أو انفصلوا عنهما حتى الآن.