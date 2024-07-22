وزيرة التنمية المحلية تبحث مع منسق الأمم المتحدة مجالات التعاون فى مصر

كتب على عبد الرحمن

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والأمم المتحدة .

وفى بداية اللقاء أشادت وزيرة التنمية المحلية الشراكة الممتدة بين الوزارة وجميع منظمات الأمم المتحدة بالقاهرة فى دعم جهود التنمية المحلية على مختلف المحاور والتى أثمرت عن تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التى استفاد منها ملايين المواطنين بالمحافظات منذ 2009 وحتى الآن وذلك فى مجالات عدة على رأسها دعم اللامركزية، والتنمية الاقتصادية المحلية، تحسين سبل العيش للفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز التنمية الريفية والتى تدل على شراكة وثيقة ممتدة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة.



واستعرضت الدكتورة منال عوض خلال اللقاء مجالات عمل وزارة التنمية المحلية فى إطار الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة (2023-2027) ومن ضمنها دعم تطبيق وتعزيز أبعاد اللامركزية فى وحدات الإدارة المحلية والتطوير المؤسس وتنمية القدرات للوزارة والإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية المحلية فى إطار تطبيق اللامركزية الاقتصادية وتنمية التكتلات الإنتاجية وتوطين أهداف التنمية المستدامة وإصدار التقارير الطوعية المحلية بالتقدم المحرز وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية ودعم التنافسية المحافظات وفق ميزتها النسبية ومقوماتها الطبيعية والبشرية فضلاً عن تحقيق المرونة المناخية وتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية .



وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن جميع مجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين الوزارة ومنظمات الأمم المتحدة تتوافق مع الأولويات الاستراتيجية لإطار الشراكة الحالى وكذا مستهدفات واولويات عمل وزارة التنمية المحلية خلال المرحلة المقبلة ضمن برنامج عمل الحكومة الحالى 2024 -2027 لتحقيق عدد من الأهداف من بينها ضمان التمكين الاقتصادى والتنمية المكانية المتوازنة والعادلة وزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز استدامتها المالية وتعزيز الروابط الحضرية الريفية وتعزيز دور المحليات فى التصدى لعدد من القضايا على المستوى المحلى من بينها التغيرات المناخية وحماية الطفل والقضية السكانية وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً .



وأضافت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تتعاون مع عدد من منظمات الأمم المتحدة لتنفيذ عدد من المشروعات على أرض المحافظات من ضمنها دعم التنمية الحضرية بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، الاستعدادات الجارية للمنتدى الحضرى العالمى النسخة الثانية عشر 2024، ومشروع إدارة محلية مستدامة، مشروع دعم الوزارة فى مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر، ومشروع "التخطيط الحضرى والبنية التحتية فى المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجا" بمحافظتى دمياط وقنا .



ومن جانبها أعربت إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة عن سعادتها بتولى أول سيدة مصرية لحقيبة وزارة التنمية المحلية وهو ما يعد دلالة حقيقية بإيمان القيادة السياسية بأهمية تمكين المرأة المصرية سياسياً ، مشيرة إلى أن الخبرات السابقة لوزيرة التنمية المحلية خلال توليها نائبة محافظ الجيزة ومحافظ دمياط وتعاونها خلال العشر سنوات السابقة مع منظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية الدوليين سيساهم بصورة كبيرة فى دفع عجلة التنمية على أرض المحافظات ومواجهة التحديات التى فرضت على الواقع المحلى.



وأعربت المنسق المقيم للأمم المتحدة عن تقديرها للتعاون البناء بين الأمم المتحدة ووزارة التنمية المحلية، حيث تم تحويل جميع الأولويات الاستراتيجية للجانبين إلى مشروعات ومؤثرة للمجتمع المحلي. وأعربت أيضًا عن فخرها بالتنسيقات الجارية بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومنظمات الأمم المتحدة خاصة تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتطلعها إلى استمرار تنسيق الجهود للعمل بشكل أكثر ترابطًا من أجل مواصلة الجهود المبذولة لتقليل الفجوات بين المناطق الريفية والحضرية، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الريفية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية.

كما شهد اللقاء بحث سبل استكمال برامج التنمية الاقتصادية التى تنفذها وزارة التنمية المحلية خاصة ذات الصلة بدعم التمكين الاقتصادى للمرأة الريفية بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وسبل معيشتهم من خلال دعم تدخلات منسقة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية فى المناطق الأكثر احتياجاً فى صعيد مصر والقرى المصرية على غرار مبادرة التكتلات الاقتصادية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وفى نهاية الاجتماع؛ أعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها إلى البناء على المشروعات الحالية وتنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية لتحقيق الأولويات الاستراتيجية للشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والأمم المتحدة لتحقيق الاهداف المشتركة نحو تلبية احتياجات وتنمية المواطن المصرى على كافة المحاور.



كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى استعداد الوزارة لتعميق ملف التعاون مع الأمم المتحدة فيما يخص توطين أهداف التنمية المستدامة ودفع تنفيذها على المستوى المحلى خاصة وإنه يفرقنا أقل من ست سنوات على الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 .



كما أشارت إلينا بانوفا إلى حرصها على استمرار التعاون الاستراتيجى وتعزيز الجهود نحو بناء مجتمعات محلية أكثر استدامة. و تم التوافق على استمرار اللقاءات بين وزارة التنمية المحلية ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة خلال الفترة المقبلة للتوافق على عدد من المشروعات المستقبلية فى مجالات دعم اللامركزية وتوسيع نطاق الاستفادة ودمج البعد الاقتصادى فى تدخلات المرحلة القادمة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " واستكمال جهود وزارة التنمية المحلية فى توطين أهداف التنمية المستدامة لاسيما الخاصة بتعزيز التنمية البشرية وذلك اتساقاً مع مستهدفات وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج عمل الحكومة 2024 – 2027.