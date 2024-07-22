اليوم السابع
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وزارة النقل تكشف نسب تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة.. فيديو

الإثنين، 22 يوليو 2024 09:43 ص
وزارة النقل تكشف نسب تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة.. فيديو ميناء السخنة - أرشيفية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل احدث تصوير لمشروع تطوير ميناء السخنة ضمن خطة وزارة النقل لتطوير كل الموانئ المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل مصر إلي مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.



وتشمل الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع تطوير بميناء السخنة:

1. إنشاء 5 أحواض جديدة.

2. إنشاء أرصفة بطول 18كم .

3. إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وبعمق 18م .

4. إنشاء ساحات التداول بمساحة 8.6 كم2 لتصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2 .

5. إنشاء خطوط سكك حديدية بطول 17 كم.

6. إجمالي خطوط السكك الحديدية بالميناء 22 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح.

7. يتم إنشاء طرق بطول 17كم .

8. يجرى إنشاء طريق شرياني بطول 17 كم رصف خرساني 6 حارة يربط بين الأرصفة والميناء .

9. زيادة المساحة بـ4 كم2 حتي تصبح المساحة الكلية 25 كم 2 وبعمق 18 كم.

10. إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا.

 







ميناء السخنة

تطوير الموانئ

الموانئ المصرية

ميناء العين السخنة



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