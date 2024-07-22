هاريس: الانتخابات المقبلة ليست عادية وأدعو الأمريكيين إلى التبرع لحملتى

محمد جمال

قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن والمرشحة الخوض الانتخابات الأمريكية المقبلة ، إن الظرف الحالى والانتخابات المقبلة ليست عادية وأدعو الأمريكيين إلى التبرع لحملتى.

وأكدت هاريس أنها ستبدأ حملتها خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أنها ستطرح الاختلاف بين رؤيتها ورؤية ترامب.

ووجهت هاريس فى رسالة لمؤيديها " أتشرف بالحصول على تأييد الرئيس بايدن لخوض الانتخابات وأسعى للفوز بها".

وأعربت قيادة حملة الرئيس الأمريكى جو بايدن، عن دعمها لنائبة الرئيس كامالا هاريس، فى مكالمة لجميع الموظفين، وأشارت رئيسة حملة بايدن، إلى أنّ الحملة مستمرة مع هاريس بنفس الموظفين، بحسب القاهرة الإخبارية.

وتعهدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن فى بيانها، ببذل كل ما بوسعها لهزيمة المرشح الجمهورى دونالد ترامب وأجندته المتطرفة لمشروع 2025.

وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن رسميًا انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب، والمقرر إجراؤها فى 5 نوفمبر.

قال بايدن فى بيان نشره على صفحته الرسمية بمنصة "X": "لقد كان أعظم شرف فى حياتى أن أكون رئيسكم.. وبينما كنت أعتزم السعى لإعادة انتخابي، أعتقد أن من مصلحة حزبى وبلدى أن أتنحى، وأركز فقط على أداء واجباتى كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي".

وذكر أنه سيتحدث إلى الأمة فى وقت لاحق من هذا الأسبوع، ويقدم المزيد من التفاصيل حول قراره.

هذا، وأعلن بايدن المنسحب من سباق الرئاسة، دعمه لترشيح نائبته كامالا هاريس لمنصب مرشح الحزب الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.